«МегаФон» подписал партнёрское соглашение с КХЛ



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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Мегафон»

Континентальная хоккейная лига и «МегаФон заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019—2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.

Оператор будет содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков, проведёт автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. В преддверии начала хоккейного сезона компания также подготовила инфраструктуру 19 ледовых арен страны, чтобы гарантировать лучшую скорость передачи данных и качество голосовой связи.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Мегафон»

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках матча за Кубок открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом».

«МегаФон» поддерживает КХЛ с момента её основания, и для нас это особая гордость. Мы рады быть сопричастны к этому не только как партнёр, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«С «МегаФоном» нас связывает много эффективных моментов сотрудничества. Огромная гордость и привилегия работать с партнёром по всем направлениям. «МегаФон» — надёжный партнёр на протяжении всего существования лиги. Это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом. У нас множество совместных акций, на Неделе звёзд хоккея «МегаФон», обладающий самым быстрым мобильным интернетом, предоставил уникальную возможность болельщикам качать всё, что нужно, и они «прокачали» гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться. Признательны всем, кто пользуется услугами «МегаФона», — прокомментировал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей — один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях», — добавил Геворк Вермишян.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Мегафон»

Партнёрами КХЛ в новом сезоне также стали компании Hankook Tire, Mastercard, «СОГАЗ».

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