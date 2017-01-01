«Метафракс» использует новые технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду

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Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору выдало ПАО «Метафракс» заключение о соответствии объекта, построенного в составе комплекса АКМ, требованиям технических регламентов. Речь идёт о подстанции, которая будет снабжать электроэнергией производство АКМ.

Она строилась с сентября 2017 по июль 2019 года. В августе Ростехнадзор подтвердил, что подстанция соответствует проектной документации, требованиям энергетической эффективности и оснащённости объекта приборами учёта используемых энергоресурсов.

Строящийся комплекс АКМ будет интегрирован с существующим агрегатом метанола. Технологии производства разработаны швейцарской компанией Casale SA — одним из мировых лидеров по проектированию и реконструкции предприятий, производящих аммиак, метанол, карбамид и меламин.

Особенностью производства аммиака на комплексе АКМ является отказ ПАО «Метафракс» от использования природного газа в качестве источника получения водорода. Его заменит продувочный газ действующего производства метанола, который сейчас сжигается в печах риформинга. Эксперты ОАО «НИИК», проводившие оценку воздействия на окружающую среду комплекса АКМ, пришли к выводу, что решение об утилизации водорода из продувочного газа является ресурсосберегающим и экологически приемлемым.

В качестве источника для получения диоксида углерода — одного из компонентов, необходимых для синтеза карбамида, будет использоваться дымовой газ печей риформинга производства метанола. Диоксид углерода — один из парниковых газов, накопление которых в атмосфере учёные называют причиной глобального потепления. Поэтому чем меньше диоксида углерода будет поступать в атмосферу в составе дымовых газов, тем лучше для окружающей среды.

Большую часть получаемого плава карбамида станут использовать в качестве сырья для собственного производства КФК, синтетических смол и меламина. Для производства товарной формы карбамида выбран способ приллирования в башне. При его использовании процесс получения продукта протекает без образования некондиции, твёрдых и жидких отходов. Выбросы от башни приллирования с очистным устройством значительно ниже, чем при производстве товарного карбамида другим способом — в установке грануляции.

Из двух технологий получения меламина — при низком давлении с использованием катализатора и при высоком давлении — выбрана последняя. Среди её преимуществ — создание наилучших условий для рециркуляции смеси аммиака и двуокиси углерода, которая образуется при получении меламина. Эти газы могут использоваться для производства карбамида.

Специалисты ОАО «НИИК» в своём заключении отмечают, что ПАО «Метафракс» предпринимает реальные шаги к снижению воздействия на окружающую среду. При эксплуатации комплекса АКМ будут использованы современные мировые технологии и реализованы экологические мероприятия, минимизирующие воздействие нового комплекса на окружающую среду.

Перед началом строительства и проектирования комплекса вопрос обсудили с жителями Губахи. Сначала в формате круглого стола, инициированного ПАО «Метафракс». Затем прошли общественные слушания, организованные администрацией городского округа. Предварительные оценки экспертов и результаты общественных слушаний позволили начать проектирование комплекса.