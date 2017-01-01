В ближайшие три года на дорожные работы в Октябрьском городском округе дополнительно направят 200 млн рублей

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Во время рабочей поездки в Октябрьский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что в ближайшую трёхлетку территория получит дополнительные 200 млн руб. на ремонт и строительство дорог. Это стало возможным благодаря процессу объединения — в этом году создан Октябрьский городской округ, соединивший городские и сельские поселения.

Фото: Константин Долгановский

Дорожное строительство в муниципалитетах — один из важнейших вопросов, которые во время поездок поднимает губернатор. Очередная поездка состоялась на минувшей неделе в Октябрьский округ, где развёрнуто широкое дорожное строительство.

По региональной программе «1+1» (на каждый сэкономленный при объединении муниципалитетов рубль выплачивается рубль из краевого бюджета) Октябрьскому городскому округу дополнительно будет выделено 200 млн руб. исключительно на ремонт и строительство дорог.

«В прошлом году в ремонт дороги Чернушка — Тюш мы вложили порядка 450 млн руб., и теперь дорога приведена в порядок. В этом и в следующем году будет отремонтирована дорога Голдыри — Орда — Октябрьский и дорога от посёлка Щучье Озеро до границы с Башкирией. Из-за погодного фактора некоторые участки будут доделаны в следующем году. Однако в целом состояние дорог значительно улучшилось», — заявил Максим Решетников.

Дорожные планы в Октябрьском городском округе действительно амбициозные: до конца следующего года запланирован ремонт 17 участков важнейшей дороги Голдыри — Орда — Октябрьский общей протяжённостью 48,3 км. Она проходит через четыре района: Кунгурский, Ординский, Уинский и Октябрьский. На эти цели выделено 558,7 млн руб.

В эти дни продолжается ремонт участка дороги Щучье Озеро — Явгильдино длиной 27,2 км. На эти цели запланировано финансирование в размере 126 млн руб. К сентябрю восстановлено 2,3 км покрытия дороги Чернушка — Тюш — Щучье Озеро.

Если говорить о 2019 годе, то общая протяжённость ремонта составляет 107,2 км, стоимость работ — 893,3 млн руб. В частности, из значимых региональных дорог работы ведутся на участке Оса — Чернушка (стоимость — 37,4 млн руб.), обходе Чернушки (47,1 млн руб.), участке Михино — Уинское (107,3 млн руб.). В августе введён в эксплуатацию участок Уинское — Деменево.