В Пермском крае выявлен новый вид мошенничества

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В Перми коммерческие организации стали массово получать фальшивые уведомления якобы от ФНС России по Пермскому краю с требованием об уплате налогов, пеней, сбора и штрафов.

В пресс-службе ФНС по Пермскому краю рассказали, что знают о проблеме. Там отмечают, что управление не занимается рассылкой налоговых требований: они могут поступать налогоплательщикам только от имени районных инспекций.

Также там обращают внимание на то, что в фальшивых уведомлениях в реквизитах указан счёт физлица, в то время как платежи сама ФНС осуществляет на единый счёт, открытый в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю.