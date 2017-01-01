Бывшего начальника ныробской колонии осудили за сокрытие побега из ИК

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В Пермском крае бывшего начальника исправительной колонии ИК-4 ФКУ ОИК-11 в Ныробе осудили за злоупотребление служебными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

Высокопоставленный сотрудник ФСИН с целью избежать дисциплинарной ответственности скрыл информацию о побеге одного из заключённых. Кроме того, он дал указание подчинённым не сообщать о случившемся ЧП в правоохранительные органы и руководству в ГУФСИН.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил экс-начальника колонии к штрафу в размере 25 тыс. руб.