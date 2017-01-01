В выходные пермякам предлагают продегустировать 100 литров борща

Твитнуть Поделиться Поделиться

На пермской эспланаде 14 сентября состоится «Большая пермская дегустация». Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в 14 часов под руководством шеф-повара будет приготовлено 100 литров борща и попробовать его смогут все желающие.

Помимо этого главного события выходных на эспланаде в этот день и накануне, 13 сентября, будет организована ярмарка сельхозпроизводителей. Здесь можно будет приобрести продукты, на кулинарных мастер-классах — приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне пройдут дегустации обжаренных на гриле овощей, сыров, колбасок, мяса.

Твитнуть Поделиться Поделиться