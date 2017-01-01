Проверки пермского Росприроднадзора проводились с нарушениями

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю выявила нарушения.Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что ведомством не соблюдался порядок проведения внеплановых проверок.

В частности, должностными лицами не контролировалось исполнение ранее выданных организациям и предприятиям предписаний об устранении выявленных нарушений, документация изучалась не в полном объёме, нарушения, отмеченные в актах проверки, снимались с контроля преждевременно.

Всё это свидетельствовало о формальном подходе к исполнению возложенных на управление контрольно-надзорных полномочий.

По итогам проверки природоохранным прокурором руководителю Управления Росприроднадзора края внесено представление.