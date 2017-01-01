Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 10 сентября

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Беспартийное строительство. «Единая Россия» получила большинство мандатов на выборах в муниципальные представительные органы, но это неважно.

Праздник бега. Победителями Пермского международного марафона стали спортсмены из Чувашии.

«Тариф нулевым быть не может». В краевом правительстве пока не знают, как избавить ИП от двойных платежей за вывоз мусора.

Полина Суханова: Цифровая трансформация предъявляет новые требования ко всем. Руководитель пермского сетевого IT-университета — о том, почему компетенции в сфере информационных технологий стали такими же важными, как умение считать и писать.

Совокупность лжи. Как отправить человека в тюрьму на основании недопустимых доказательств: «опыт» полиции Осы.

Михаил Бесфамильный: Во всех законопроектах должны быть конечная цель и логика. Депутат Пермской городской думы — о наиболее значимых вопросах прошедшей «пленарки».

«Штрафы были занижены». Краевые парламентарии ужесточат требования к такси.

Оксана Бреднева: На госслужбе иногда ощущаешь себя первоклассником на уроке. Краевой министр сельского хозяйства — о первых месяцах работы в этом статусе, цифровизации отрасли и борьбе с борщевиком.

Константин Мильчин: Чем лучше книга, тем богаче её послевкусие. Главный редактор сайта о книгах «Горький» — об отпускном чтении, борьбе со снобизмом и пермских авторах.

Остаёмся зимовать. Артём Абашев открыл симфонический сезон в Театре оперы и балета.

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