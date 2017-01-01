Экс-руководитель пермской УК отправится в колонию из-за многомиллионного долга за тепло

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Бывший руководитель пермской УК ООО «Уралмонтажстрой» Алексей Лазуков, задолжавшей «ЭнергосбыТ Плюс» 18 млн руб. за тепло, не смог обжаловать приговор районного суда. Мужчина будет отбывать 1,5 года в колонии-поселении, куда должен самостоятельно прибыть до 20 сентября, сообщает пресс-служба «Т-Плюс».

Также ему предстоит выполнить исковые требования энергокомпании.

Такое решение было принято Пермским краевым судом, в который экс-директор обратился с апелляцией. Ранее приговор по уголовному делу Лазукова вынес Мотовилихинский районный суд.

Напомним, в 2016 году по инициативе Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении Алексея Лазукова было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».

Следствие установило, что в 2015—2016 годах руководитель управляющей компании «Уралмонтажстрой» получил от жителей порядка 20 домов денежные средства в размере 21,5 млн руб. Однако на счёт ресурсоснабжающим организациям он перевёл лишь 3 млн руб. Деньги, собранные за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, перечислялись по фиктивным договорам или письмам на счета других подконтрольных компаний.

В Пермском крае с начала 2019 года это уже седьмой приговор с реальным сроком заключения руководителю организации, управлявшей жилым фондом и допустившим злоупотребления на своём посту.