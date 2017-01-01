В Прикамье «Единая Россия» с учётом самовыдвиженцев получила более 80% мандатов По словам Вячеслава Григорьева, партия победила даже в тех территориях, где раньше не показывала высоких результатов

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Фото предоставлено пресс-службой реготделения партии "Единая Россия"

Сегодня, 9 сентября, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев прокомментировал предварительные итоги Единого дня голосования 8 сентября 2019 года для партии.

Вячеслав Григорьев сообщил, что, по итогам кампании в 20 муниципалитетах, «Единая Россия» победила во всех территориях, где проходили выборы. При этом в Прикамье «Единая Россия» по сравнению с аналогичными выборами предыдущих годов улучшила показатели на 11,5%: в среднем с 62% на выборах 2014—2018 годов до 73,6% по итогам выборов 2019 года. Например, в Кунгурском районе кандидаты от «Единой России» получили 20 из 21 мандата, а в ЗАТО Звёздный — 9 из 10 мандатов.

Причём, по словам Вячеслава Григорьева, в этом году партия победила даже в тех территориях, где раньше не показывала высоких результатов . Например, на выборах Добрянского городского округа победу от «ЕР» одержали 64% кандидатов, а в 2016 году результат партии составлял всего 18%. В Ильинском городском округе кандидаты от ЕР взяли 72,2% мандатов, (в 2014 году — всего 44%), в Нытвенском городском округе — 80%, (в 2014 году — 47%), в Очёрском городском округе — 53,3%, (в 2015 году — 27%). В Пермском районе в 2019 году результат партии составил 73,3% (в 2014 году — 63%), а в Чернушинском городском округе — 80% (в 2014 году — 68%). «Результат партии достигнут в результате напряжённой борьбы. Все эти годы, от выборов к выборам, качественно менялся подход регионального отделения к организации выдвижения кандидатов; на порядок вырос и уровень организации самой избирательной кампании. В итоге мы имеем стабильный рост результатов», — отметил Вячеслав Григорьев.

Кроме того, региональное отделение поддерживало членов и сторонников «ЕР», которые пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев. В итоге победу одержали 24 кандидата-самовыдвиженца, которые, по словам Вячеслава Григорьева, готовы присоединиться к фракциям «Единой России» в муниципальных представительных органах власти. С учётом этих кандидатов-самовыдвиженцев «Единая Россия» получила на выборах не 73,6% мандатов, а 80,5%.

Напомним, что 8 сентября 2019 года в Пермском крае прошёл Единый день голосования по замещению 340 депутатских мандатов. В этот день избиратели голосовали за депутатов земских собраний в Куединском, Кунгурском, Пермском и Сивинском районах, а также городских дум в ЗАТО Звёздный, Верещагинском, Добрянском Ильинском, Красновишерском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Суксунском, Чердынском, Чернушинском и Чусовском городских округах. Также 8 сентября состоялись выборы в советы депутатов четырёх поселений Большесосновского района и были замещены вакантные депутатские места в Соликамской и Губахинской городских думах.