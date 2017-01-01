Два пермских фильма попали в конкурсную программу фестиваля «Россия»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Стала известна конкурсная программа открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге. Две картины производства пермской киностудии «Новый курс» поборются с 25 претендентами за главный приз фестиваля, сообщают в «Пермской синематеке».

Зрители смогут увидеть фильм Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» о том, как воспитанники психоневрологических интернатов пытаются начать жить самостоятельно, и научно-популярную картину Милы Кудряшовой «Оханский слон» о том, как открытие останков трогонтериевого слона изменило жизнь в Пермском крае. Продюсером картины стал Павел Печёнкин.



В программу также вошёл фильм «Реанимация» краснодарских режиссёров Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко, проект которого был представлен в прошлом году на питчинге «Флаэртиана-форум».



Фестиваль «Россия» пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 6 октября в тридцатый раз.

Твитнуть Поделиться Поделиться