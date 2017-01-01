Юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета с пермяками в составе выступит в Перми

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13 сентября в 19:00 в Большом зале Пермской филармонии состоится единственный концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра в рамках большого тура по России (6+). Об этом сообщает пресс-служба краевой филармонии.

С 6 по 16 сентября оркестр будет выступать перед жителями Вологды, Калуги, Тулы, Ярославля, Углича, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга. Завершится тур большим гала-концертом в «Зарядье» — в одном из лучших концертных залов Москвы.

Основатель, художественный руководитель и главный дирижёр ВЮСО — Юрий Башмет.

Оркестр был сформирован в 2012 году на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В состав оркестра в настоящее время входят 85 человек. Возраст музыкантов — от 9 до 22 лет. Среди них — учащиеся и студенты школ искусств, музыкальных колледжей, консерваторий из самых разных регионов. Состав оркестра не является постоянным, он ежегодно обновляется.

В новый, расширенный состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2018—2020 годов вошли три юных музыканта из Перми. Екатерина Башкирцева, гобой, Пермский музыкальный колледж (педагог — Соловьёва Ольга Владимировна), и Ксения Маргашова, скрипка, детская музыкальная школа №1 г. Перми (педагог — Смагина Ольга Владимировна), стали участниками основного состава. А Вера Вятчанина (детская музыкальная школа №3) попала стажёром в группу виолончелей (педагог — ЗРК РФ Вдовина Мария Васильевна). Всего же в отборе приняли участие 20 юных музыкантов со всего Прикамья.

Солистами в концертах большого тура будут выступать сами участники оркестра — солисты ВЮСО, молодые талантливые музыканты, лауреаты международных музыкальных конкурсов. За дирижёрским пультом оркестра — Юрий Башмет.

В программе концерта прозвучат всемирно известные шедевры классической музыки: Симфония №5 Дмитрия Шостаковича, знаменитая «Кол Нидрей» Макса Бруха в переложении для альта с оркестром, солист — маэстро Башмет, а также пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу оркестра, — «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова.