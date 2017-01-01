«Единая Россия» получила на воскресных выборах почти ¾ мандатов Итоговая явка не достигла и 29%

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 9 сентября, член избирательной комиссии Пермского края Антон Маклаев на заседании рабочей группы региональной Общественной палаты по мониторингу реализации прав граждан рассказал об итогах муниципальных выборов, которые прошли 8 сентября в Пермском крае.

По словам Антона Маклаева, общая явка составила 28,59% от общего числа избирателей, что больше, чем в 2018 и 2015 годах на 2-5%.

Всего на выборы, которые прошли 8 сентября, было выдвинуто 1245 кандадатов. По окончании периода регистрации осталось 1114 кандидатов, но до выборов дошли лишь 1070 (часть снялись сами, а других сняли через суд конкуренты).

Антон Маклаев сообщил, что всего распределялось 340 мандатов. Партия «Единая Россия» получила 250 мандатов или 73,6% об всего количества мест в муниципальных представительных органах. Причем места получили 74% от числа выдвинутых партией кандидатов.

Кандидаты-самовыдвиженцы получили 48 мест или 14,1% от общего числа мандатов (места получили 12,2% от общего числа самовыдвиженцев).

Третье место на выборах досталось КПРФ — 19 мандатов или 5,6% от общего количества мест (депутатами станут лишь 10,8% от числа кандидатов, выдвинутых партией).

Следом идёт «Справедливая Россия» — 13 мандатов или 3,8% от общего числа мест (депутатами станут лишь 10,6% от числа кандидатов, выдвинутых партией).

ЛДПР получила лишь 10 мандатов или 2,9% от общего количества мест (мандаты получили лишь 4,7% кандидатов, выдвинутых партией).

Также Антон Маклаев отметил, что подобный расклад так или иначе был зафиксирован во всех территориях, и добавил, что «Единая Россия» везде получила более половины мест в представительных органах, но при этом ни в одном из муниципалитетов единороссы не получили 100% мандатов.

Напомним, что вчера выборы депутатов местных представительных органов состоялись в 20 муниципалитетах края.