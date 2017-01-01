Сегодня праздник у реки В Перми впервые прошёл фестиваль «День рождения реки»

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Фото: Виктор Михалев

Новый городской фестиваль «День рождения реки» — результат многолетних усилий активистов, привлекающих внимание к проблемам малых рек Перми. Весь субботний день 7 сентября был посвящён экскурсиям по малым рекам, изучению их потребностей, а уже на следующий день, в воскресенье, 8 сентября, праздник устроили на набережной Камы — с песнями и танцами, с эффектным пиротехническим шоу.

На форуме «Будущее рек» в здании Речного вокзала экоактивистка Надежда Баглей рассказала о более чем 20 реализованных экопроектах: это и создание «хостелов» для пчёл, и учёт поющих соловьёв, и многое другое. Её коллеги из Краснодара, Кирова, Санкт-Петербурга делились опытом градостроительного планирования. Президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова затронула тему соучаствующего проектирования и биофильного дизайна. Среди гостей форума было много молодых архитекторов и дизайнеров; все они принимали активное участие в создании проектов, направленных на благоустройство малых рек и территорий, примыкающих к ним.

На протяжении всего первого дня фестиваля проходили экскурсии по долинам малых рек Егошихи, Стикса, Уинки и других.

Ко второму дню на набережной начали готовиться с самого утра. Организаторы настраивали звук на сценах, спускали лодки на воду, обустраивали площадки для мастер-классов.

Программа началась ближе к полудню, но пермяки, очевидно, ещё не успели проснуться, и набережная была почти безлюдна. В йога-марафоне приняли участие лишь несколько человек, а вот массовый пленэр у ротонды привлёк целую группу художников, большая часть которых — студенты и выпускники Пермского художественного училища. Вокруг ротонды витал запах масляных красок и поистине творческая атмосфера. Прохожие останавливались и подолгу рассматривали картины с видами Камы. Рядом с пленэром была расположена выставка «Биомодернизм» с редкими фотографиями обитателей малых рек, которых нельзя увидеть без специального оборудования.

После полудня у амфитеатра началась музыкальная программа «Люди реки», которая продолжилась до позднего вечера. На сцене выступили участники фестиваля KAMWA, среди которых — Buda Love из Екатеринбурга, VEiiLa и Алексей Zубкерман из Санкт-Петербурга, Андрей Виноградов и «Треугольный сон» из Москвы. Главным событием программы стал сет от YarGa sound system — самобытного проекта из Петрозаводска, который привёз в Пермь уникальный инструмент «ЛодкАструн» — лодка, оснащённая струнами.

На фестивале можно было посетить интерактивные площадки от Пермского краеведческого музея «Трогонтериевый слон» и «Пески рек мира». Каждый мог узнать о раскопках родственника мамонта и рассмотреть пески из водоёмов с разных частей света.

Одним из самых зрелищных событий этого дня были соревнования на каноэ и лодках класса «Дракон». Погода начала портиться, но люди толпились вдоль парапета набережной и с азартом наблюдали за гонкой. Не менее увлекательным был заезд на самодельных плавательных средствах.

Фото: Виктор Михалев