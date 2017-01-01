Пермь вошла в пятёрку городов по доступности посуточной аренды жилья

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru определил ТОП российских городов для осенних путешествий с самой доступной посуточной арендой жилья.

Пермь в этом рейтинге заняла пятое место. По мнению аналитиков портала, в городе можно арендовать квартиру за 1 тыс. руб. в сутки при условии проживания четырёх ночей подряд.

ТОП рейтинга выглядит так: Соль-Илецк (1,2 тыс. руб при условии брони на 6,5 сут.), Краснодар (1 тыс руб. при условии 10,7 сут.), Бахчисарай (598 руб при условии 2,3 сут.), Бийск (1,2 тыс. руб. при условии одних суток).

Далее следуют Пермь, Таганрог и Красноярск.