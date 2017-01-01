Во вторник в двух районах Перми пройдёт отключение водоснабжения

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Во вторник, 10 сентября, в двух районах Перми, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ, ожидается отключение холодного водоснабжения. Об этом сообщает сайт «Новогора-Прикамье».

10 сентября с 9:00 до 15:00 отключение затронет следующие адреса: ул. Осинская, 12, 14, 16; ул. Петропавловская, 59, 61, 65.

С 10:00 10 сентября до 10:00 11 сентября без воды останутся жители домов по адресам: ул. Декабристов, 69; Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 32а; Олега Кошевого, 12, 27, 29, 31, 33, 34, 40; Подводников, 87, 94, 96; Рязанская, 19, 19/1, 19а, 80, 80/2, 80а, 80в, 86, 97а, 97б; Синарская 2-я, 11; Теплогорская, 43 и Шахтёрская, 26.

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