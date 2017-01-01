«Парма» обыграла «Автодор» на турнире в Литве

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» выиграл первый предсезонный матч во время сборов в Литве. В матче за третье место Кубка Гарастаса пермяки оказались сильнее своих коллег по Единой лиге ВТБ — саратовского «Автодора» — 94:82.

Лучшими у «Пармы» стали: Арнетт Моултри (18 очков, 9 подборов, 4 передачи), Николай Жмако – (16 очков, 5 подборов, 2 передачи), Марекс Мейерис (12 очков, 7 подборов, 6 передач), Константин Буланов (12 очков, 2 подбора, 2 передачи).

Следующий товарищеский матч «Парма» проведёт 12 сентября с литовским «Шяуляем».