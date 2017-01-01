Мэр обогнал губернатора на 13 мин в забеге на марафоне

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Глава Перми Дмитрий Самойлов и губернатор Пермского края Максим Решетников приняли участие в забеге на 10 км в рамках третьего Пермского международного марафона 8 сентября. В итоге Самойлов пробежал дистанцию за 58 мин 51 сек, а губернатор за один час 12 мин.

Абсолютным победителем на марафонской дистанции (42 км 195 м) среди мужчин стал Александр Новиков из Чебоксар с результатом 2 часа 20 мину 17 сек, вторым прибежал Александр Павленин из Санкт-Петербурга, третьим – пермяк Андрей Смирнов. Среди женщин первое место заняла Татьяна Архипова из Чебоксар с результатом 2 часа 30 мин 4 сек. Второй финишировала Мария Осокина из Перми, третьей – Татьяна Арясова из Чебоксар.