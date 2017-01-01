На Пермский международный марафон зарегистрировался годовалый младенец

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На третий Пермский международный марафон заявился младенец, которому меньше года. Самым возрастным зарегистрированным участником стал 88-летний пермяк. Средний возраст всех 10 тыс. участников — 27 лет.

Забеги в пяти дистанциях состоялись 7 сентября и продолжаются 8 сентября. Накануне состоялся детский забег на 1,5 км, в котором приняли участие 247 детей, а также короткий забег для дошколят на 750 м, в нём участвовали более 300 детей.