В Прикамье начали работу 584 избирательных участка

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В воскресенье, 8 сентября, в ряде территорий Пермского края проходит Единый день голосования. Как сообщили в краевой избирательной комиссии, в 8 утра открылись 584 избирательных участка, которые будут работать до 20 часов.

Всего в регионе проходят 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах. В их рамках должны быть «разыграны» 340 мандатов представительных органов власти среди 1064 претендентов.

Право голоса в 20 муниципалитетах имеют 500 тыс. избирателей.

В случае обнаружения нарушений граждане могут обращаться на телефон «горячей линии» — 8952-64-96-405 или 8 (342) 293-64-05.