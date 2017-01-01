Постановку спектакля на Заводе Шпагина покажут онлайн

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Сегодня, 7 сентября, на «Заводе Шпагина» в рамках молодёжного форума «Пермский период» в 19:00 начнётся спектакль «Признание» («Далёкие близкие») по рассказам Василия Шукшина студенческого театра «17-я скрипка».

Вход на спектакль свободный (12+). Постановку также можно будет посмотреть онлайн в группе «Пермский край 2.0» во «Вконтакте».



Отметим, студенческий театр «17-я скрипка» стал финалистом окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье», а также он является многократным обладателем Гран-при и звания лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. А спектакль «Признание» стал победителем XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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