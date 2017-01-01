В сентябре пройдут 38 экскурсий по достопримечательностям Перми

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В честь празднования Всемирного дня туризма 28 сентября Центр развития туризма Пермского края организует день бесплатных экскурсий «Не сиди дома».

В этот день жители и гости Пермского края смогут посетить одну из 50 предложенных экскурсий (самая короткая — длиной 1 км, а самая длинная — 6,1 км). Большая часть экскурсий — 38 из 50 — пройдут в Перми, а остальные — в городах края (Соликамске, Усолье, Чердыни, Очёре, Осе, Суксуне, Чусовом, Чайковском, Оханске и Кунгуре). Экскурсии могут быть просто обзорными или на тему истории, литературы, религии, театра и кино.

Начало всех экскурсий — в 16:00. Со списком маршрутов и правилами аккредитации можно ознакомиться на официальном туристическом портале Пермского края.

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