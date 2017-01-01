Депутаты Горнозаводского городского округа поддержали отмену ЕНВД

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Вчера, 5 сентября, Горнозаводская городская дума рассмотрела вопрос о досрочной отмене единого налога на вменённый доход на территории Горнозаводского городского округа.

Как сообщили «Новому компаньону» в Горнозаводской городской думы, депутаты приняли решение отменить налог с 1 января 2020 года: за отмену ЕНВД проголосовали 10 человек, двое —против, и ещё один депутат — воздержался.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог. И в июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты. По данным «Нового компаньона», положительное решение о досрочной отмене ЕНВД уже принято в 30 муниципалитетах, а отрицательное — в девяти.