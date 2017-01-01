Эксперты: 6% от общего числа случаев жестокости по отношению к несовершеннолетним приходятся на опекунские семьи

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В четверг, 5 сентября, в региональном исполкоме партии «Единая Россия» состоялся круглый стол на тему жестокого обращения с несовершеннолетними в семьях Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого исполкома партии.

Как пояснила модератор дискуссии, председатель регионального общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Татьяна Шестакова, вопросы насилия над детьми и подростками следует обсудить в связи с участившимися публикациями в СМИ. В частности ряд изданий называет Пермский край регионом-лидером по числу преступлений в отношении несовершеннолетних, выходят публикации и по отдельным случаям жесткости в опекунских семьях.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова назвала растиражированную в СМИ цифру в 159 случаев жестокого обращения с детьми в Пермском крае, выявленных органами опеки и попечительства в 2018 году, вырванной из контекста и некорректной в сравнении с другими регионами РФ. Количество детей в Пермском крае и Архангельской области разительно отличается, однако для обоих регионов жестокое обращение будет измеряться «случаями», то есть не соблюдается пропорция.

«Мы не боимся больших цифр статистики и не будем о них умалчивать, — сказала Татьяна Кель, начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними министерства социального развития Пермского края. — Наоборот, это говорит о высоком проценте выявления случаев неправомерных действий в отношении детей и подростков. Отмечаем повышенное внимание в этом вопросе и в школьной среде, и среди соседей».

Специалисты отмечают, что при стабильно высоком выявлении случаев жестокого обращения с несовершеннолетними сегодня необходимо усилить профилактические меры борьбы с этим явлением.

Так, в Пермском крае налажена система не только подготовки родителей-опекунов, но и один раз в три года — «переподготовки» таких родителей. Созданы «мобильные бригады» для разбора прецедентов, ведётся другая работа. При этом эксперты отмечают, что только 6% от общего числа случаев жестокости приходится на опекунские семьи, в настоящее время возрастает количество случаев со стороны третьих лиц.

Процесс профилактики в этой сфере осложняется комплексом факторов внешней и внутренней среды. Так, семьи начали создавать граждане, рождённые в «лихие 90-е годы», зачастую — с отсутствием правильного построения семейных отношений. Также большое количество тюрем на территории Прикамья и вышедших на свободу людей, не уезжающих в другие регионы, создают неблагоприятную среду для построения семейных отношений.

В целом участники круглого стола отметили, что необходимо на федеральном уровне закрепить понятийный аппарат в отношении жестокого обращения с несовершеннолетними, а также создать единую систему мониторинга и статистики, отражающую реальную картину в субъектах России.

Заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин подытожил, что необходимо актуализировать региональные наработки, а также оформить новые предложения для передачи по партийной линии в федеральный парламент. Депутаты Государственной думы от Пермского края Игорь Шубин и Александр Василенко, принимавшие участие в дискуссии, подтвердили готовность включиться в проработку предложений.