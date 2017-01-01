Фонд капитального ремонта расторг 6 договоров с недобросовестным проектировщиком «Верхнекампроект»

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Фонд капитального ремонта Пермского края в одностороннем порядке расторг шесть договоров с проектной организацией ООО «Верхнекампроект». Основанием послужили неоднократные нарушения условий и сроков выполнения работ по проектированию, сообщает пресс-служба фонда.

Организация не сумела исполнить принятые на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта 67 многоквартирных домов в Березниках, Нытве, Перми и ряде других территорий Пермского края. Общая стоимость работ по договорам составила 13,7 млн руб.

По условиям договоров организация должна была предоставить в Фонд капитального ремонта готовые проекты в июне-июле 2019 года. На сегодняшний день проекты в полном объёме всё ещё не предоставлены. При этом фонд неоднократно направлял в адрес подрядчика требования о соблюдении сроков исполнения договора. Уведомления о расторжении по одному из договоров направлены 5 июля, и ещё по пяти договорам — 12 августа. В настоящее время все уведомления вступили в силу и договоры считаются расторгнутыми.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края:

— Расторжение договоров — это крайняя мера, на которую был вынужден пойти Фонд капитального ремонта, прежде всего, в интересах жителей тех домов, где были нарушены сроки проектирования. По ряду проектов у нас были серьёзные претензии относительно качества выполненных работ. Разумеется, ни о какой оплате работ в полном объёме в этой ситуации речи быть не может. К подрядчику будут применены штрафы за срывы сроков.

По закону после расторжения договоров фонд обязан обратиться в антимонопольную службу с заявлением о включении ООО «Верхнекампроект» в Реестр недобросовестных поставщиков.

Помимо работ в рамках расторгнутых договоров «Верхнекампроект» также разрабатывал проектно-сметную документацию по капитальному ремонту крыши, фасада и фундамента многоквартирного дома по адресу Комсомольский проспект, 31а. Впоследствии подрядная организация ООО «Стротекс», выполняющая строительные работы на объекте, выявила сквозную трещину в стене дома в районе первого и второго этажей. При этом в проектной документации, разработанной ООО «Верхнекампроект», сведения о сквозной трещине отсутствуют.