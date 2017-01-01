«Метафракс» продолжает реализацию проекта комплекса АКМ

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Фото: Метафракс

На строительной площадке парка хранения аммиака комплекса АКМ компании «Метафракс» в Губахе завершился монтаж установки из трёх шаровых резервуаров, изготовленной в ПАО «Уралхиммаш». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Шаровые резервуары успешно прошли гидроиспытания, что ознаменовало завершение сборки и монтажа установки. Теперь на аппараты установят теплоизоляцию, поверх неё — защитное покрытие, и шаровая установка будет полностью готова к вводу в эксплуатацию.

ПАО «Уралхиммаш» весной 2018 года подписало с ОАО «НИИК», разработчиком проекта парка хранения, контракт на изготовление и поставку установки из трёх шаровых резервуаров объёмом 3000 м3 для строящегося комплекса «Аммиак-карбамид-меламин».

В рамках контракта ПАО «Уралхиммаш» также проводило сборку и монтаж шаровой установки.

Как пояснил руководитель строительства комплекса АКМ Александр Усынин, на выбор поставщика шаровых резервуаров повлияли положительные отзывы о работе «Уралхиммаша» и участие предприятия во многих значимых проектах по строительству парков хранения последних лет.

Александр Максимов, генеральный директор ПАО «Уралхиммаш»:

— На сегодняшний день шаровые резервуары самого крупного единичного объёма, изготовленные предприятием, — это шаровые резервуары объёмом 3000 м3 для АКМ ПАО «Метафракс» и объёмом 5000 м3 для перевалочной базы СУГ в порту Тамань.