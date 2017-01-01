Один из руководителей ОДК задержан в связи с программой ПД-14

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Нина Падалко

Директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов был задержан в аэропорту итальянского Неаполя по запросу США. Об этом сообщают «Ведомости».

Коршунов был задержан в аэропорту 3 сентября, власти США заподозрили его в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Эту должность он занимал в 2009—2017 годах.

Речь может идти о хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать в интересах нового российского двигателя ПД-14.

Двигатель ПД-14 разработан ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолёта МС-21-300. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель, изначально разработанный в соответствии с международными нормами и требованиями. Головной разработчик — АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК — Пермские моторы».

Твитнуть Поделиться Поделиться