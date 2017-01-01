С 30 сентября авиарейсы из Перми в Санкт-Петербург будут осуществляться пять раз в неделю

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Начиная с 30 сентября количество авиарейсов по маршруту Пермь — Санкт-Петербург увеличится до пяти в неделю из-за того, что авиакомпания «Победа» объявила о старте продаж билетов на этом направлении.

Отметим, что сейчас в Северную столицу из Перми летают самолёты авиакомпания «Россия» и S7.



Таким образом, вылететь в Санкт-Петербург можно будет в любой день, кроме среды и воскресенья.