В Перми будет перекрыто движение транспорта по участку ул. Лодыгина

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С 24:00 6 сентября до 5:00 9 сентября в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Лодыгина в районе домов №5 и №6. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим изменится движение автобусных маршрутов №50 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь II» и №63 «Микрорайон Крохалева» — «Площадь Восстания». Они будут перенаправлены на ул. Солдатова, с организацией посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах «Улица Муромская», «Магазин «Детский мир», «Микрорайон Краснова», «Улица Моторостроителей», а также на временных остановочных пунктах в районе домов №21 и №53 на ул. Солдатова.