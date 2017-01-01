Замминистра финансов Пермского края перешла в минздрав

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Заместителя министра, начальник управления бюджетной политики в отраслях социальной сферы министерства финансов Пермского края Наталья Буяк уволилась с занимаемой должности.

Сегодня, 6 сентября, Наталья Буяк назначена на должность исполняющего обязанности заместителя министра здравоохранения Пермского края.

Наталья Буяк более 23 лет работает на госслужбе. С 2006 года занимала различные должности в краевом минфине.