В Пермском крае сокращаются смертность и рождаемость

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Естественная убыль населения в Пермском крае за первое полугодие 2019 года составила 4077 чел. Такие данные приводит Пермьстат.

При этом наблюдается сокращение как числа родившихся, так и числа умерших. В расчёте на 1 тыс. человек родилось в первом полугодии 2018 года 11,3 чел., а в первом полугодии 2019 года — только 10,3. Та же тенденция наблюдается и среди умерших. В первом полугодии 2018 таких было 14,3 на 1 тыс., а в первом полугодии 2019 года — 13,4.

Структура смертности остаётся прежней. Самая значительная причина смерти приходится на умерших от болезней системы кровообращения (53%), от новообразований (14,6%) и несчастных случаев, травм и отравлений (8,3%).

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