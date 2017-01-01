Выходные в Перми будут солнечными и тёплыми

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Ближайшие выходные в Перми, 7 и 8 сентября, ожидаются тёплыми для этого времени года и преимущественно солнечными. Дневная температура ожидается одинаковой — +18°, так же как и ночная, — +10°.

ГИС-Центр ПГНИУ отмечает, что прошедшее лето оказалось не только самым дождливым за всю историю метеонаблюдений (более чем за сто лет), но и одним из самых прохладных в XXI веке: средняя летняя температура в городе составила +15,2°, холоднее было только лето 2002 года (+15°).

Примечательно, что самый жаркий день в Перми в этом году был не летом, а весной — 12 и 13 мая, когда температура воздуха поднялась до +30,5°. Такое (что самый жаркий день года — весной) отмечено впервые за столетнюю историю наблюдений.