ПЗСП приглашает на экскурсии в загородный посёлок «Троицкая усадьба»

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Фото: Денис Сакаев

В субботу, 7 сентября, с 10:00 состоятся экскурсии в загородный посёлок «Троицкая усадьба». Об этом сообщает пресс-служба АО «ПЗСП».

Экскурсии в загородный посёлок будут проводиться индивидуально для каждого клиента. Это открывает уникальную возможность оценить планировки домов, качество строительства, благоустройство, коммуникации и инфраструктуру, а также задать все интересующие вопросы специалистам.

Посёлок «Троицкая усадьба» расположен вблизи от Перми, в районе деревни Мостовой, что неподалеку от посёлка Троица. Здесь можно приобрести как земельные участки для индивидуального строительства, так и готовые дома. Сегодня для тех, кто хочет обзавестись готовой дачей, предлагаются двухэтажные компактные дома с мансардой площадью 62 кв. м на участке от 8,4 сотки стоимостью от 1 309 000 руб.

Дома в загородном посёлке построены из бруса — это экологичный материал, поэтому дышать в таком доме легко. Второй, мансардный, этаж утеплён. В доме установлены металлическая входная дверь и окна ПВХ. Посёлок «Троицкая усадьба» подключён к электричеству, внутриквартальные проезды отсыпаны щебнем, территория загородного посёлка ограждена общим забором и круглогодично охраняется. Жители «Троицкой усадьбы» имеют свободный выход к реке Сылве, где можно порыбачить и даже пришвартовать лодку или катер.

Фото: Рудольф Фирулёв

Кстати, назначение использования жилого участка — индивидуальное жилое строительство, поэтому будущие жильцы домов в «Троицкой усадьбе» без труда смогут оформить прописку, а также построить на участке баню, гараж или ещё один дом.

Записаться на индивидуальную субботнюю экскурсию можно по телефону 219-67-07 и на сайте.

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