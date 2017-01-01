Погрузка в Пермском регионе СвЖД в августе выросла на 13,8%, а грузооборот снизился на 3,8%

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Фото: Вконтакте

Погрузка в Пермском регионе СвЖД в августе 2019 года достигла 4 млн т, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Грузооборот в августе снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,7% и составил 4,2 млрд тонно-км.

Погрузка в Пермском регионе СвЖД за январь — август 2019 года, по оперативным данным, составила 30 млн т, что на 0,8% выше аналогичного периода прошлого года. За восемь месяцев в Прикамье погружено:

химических и минеральных удобрений — 10 млн т (+4% к январю — августу 2018 года);

промышленного сырья и формовочных материалов — 6,8 млн т (-6,8%);

нефти и нефтепродуктов — 5,5 млн т (-2%);

строительных грузов — 2,2 млн т (+20%);

химикатов и соды — 1,5 млн т (-3,3%);

чёрных металлов — 168,5 тыс. т (+4,1%);

лома чёрных металлов — 301,3 тыс. т (-8,2%);

руды железной и марганцевой — 262,2 тыс. т (+90,1%);

цемента — 660,6 тыс. т (+15,6%);

лесных грузов — 510,9 тыс. т (-8,1%).

Грузооборот в Пермском регионе СвЖД с начала 2019 года составил 39,9 млрд тонно-км (- 2,7% к январю — августу 2018 года).

В целом погрузка на Свердловской железной дороге в августе 2019 года составила 12,2 млн т, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,8% и составил 16,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 3,5% и составил 21,04 млрд тонно-км.

Погрузка за январь — август 2019 года, по оперативным данным, составила 93,7 млн т, что на 0,7% выше аналогичного периода предыдущего года.