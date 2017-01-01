Депутаты Пермской городской думы обсудили муниципальные программы по экономическому развитию Перми

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Продолжается процесс формирования бюджета города Перми на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Очередной этап — цикл круглых столов по обсуждению муниципальных программ с участием депутатов Пермской городской думы, напоминает пресс-служба Пермской городской думы.

Бюджет Перми формируется программно-целевым методом, расходы по реализации программ составляют 28,5 млрд руб., что составляет 89,9% от бюджета города Перми.

Состоялся круглый стол по рассмотрению проектов постановлений администрации о муниципальных программах «Экономическое развитие» и «Управление муниципальным имуществом» на 2019—2023 годы. В работе приняли участие начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Александр Кузнецов, начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми Михаил Бердников, депутаты Пермской городской думы.

Александр Кузнецов рассказал, что цель программы — развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах. Одним из конечных результатов реализации программы является увеличение уровня заработной платы граждан. В рамках реализации кластерного подхода в экономике город Пермь должен продвинуться на международном, российском и краевом уровнях. Программа предусматривает оптимизацию размещения производственных объектов, формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационного предпринимательства, а также обеспечение жителей города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды.

В рамках программы к 2023 году планируется полностью упорядочить размещение рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми.

В программе выделено дополнительное финансирование на организацию ярмарочных мероприятий и закупку оборудования.

В настоящее время прорабатываются механизмы по привлечению предпринимателей к контролю за стихийной торговлей.

Депутаты отметили, что программа развития не претерпела основательных изменений и содержит только технические правки. Представленные в проекте общие показатели не позволяют дать детальную оценку экономики и просчитать возможные риски.

«Считаю, что программу нужно переформатировать: цели и задачи, на что выделяются деньги и какие результаты мы получим, провести мониторинг рынка. Полгода мы с ней поработаем, но в следующем году нужно что-то менять», — подчеркнул заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.

Депутат Сергей Захаров подчеркнул, что активное взаимодействие между муниципалитетом и бизнесом, в том числе в рамках муниципально-частного партнёрства, может сделать город более благоустроенным.

По словам Михаила Бердникова, программа «Управление муниципальным имуществом» предусматривает обеспечение доходной части бюджета. Он разъяснил, что доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества в соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ, к 2023 году должна составить порядка 97%. Площадь пустующих помещений будет сокращаться каждый год на 15%, а все объекты будут приведены в нормативное состояние.

Депутаты подчеркнули, что следует как можно скорее проработать реестр муниципального имущества и обеспечить к нему доступ представителям бизнес-сообщества.