На социально-гуманитарном факультете НИУ ВШЭ-Пермь сменился декан

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Новым деканом социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ-Пермь с начала сентября назначена Динара Гагарина. Об этом она написала на личной странице в Facebook. Подтверждение также есть и на официальном сайте НИУ ВШЭ.

Динара Гагарина пришла в НИУ ВШЭ-Пермь из Пермского государственного университета около года назад. Там она работала в Центре цифровой гуманитаристики, где развивала направление цифровой истории. Тем же направлением она продолжила заниматься и в Пермском филиале НИУ ВШЭ-Пермь. Возглавив год назад кафедру гуманитарных дисциплин, она приняла участие в смене формата бакалаврской программы по истории.

Ранее социально-гуманитарный факультет возглавляла представитель кафедры гражданского и предпринимательского права Анна Гройсберг.



