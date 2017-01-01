Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 6 сентября

Твитнуть Поделиться Поделиться

Новые грани эспланады. На городской эспланаде открыли доступ к новой зоне отдыха с качелями и холмами, в которых скоро откроются кафе.

Бежать и побеждать вместе! В краевом центре состоится одно из главных спортивных событий Прикамья — III Пермский международный марафон.

Двойной праздник в День знаний. В краевом центре после капремонта открыли корпус школы №30 на 800 учащихся.

Подлежит утилизации. В пермских школах начали устанавливать контейнеры для сбора отработанных батареек.

Звонкий стук мяча — горячие матчи. В Перми состоялось открытие Центра уличного баскетбола.

Дмитрий Баранов: У нас нет проблем, у нас есть задачи. Разговор о реализации краевой программы и плюсах специальных счетов и роли собственников в процессе капремонта.

Приключения Обамы в Перми. Чем запомнился будущему президенту США визит 14-летней давности в российскую глубинку.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Серебряный возраст как федеральный проект.

Город — слышит, город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

Что надо знать о налоговом уведомлении. В текущем году имущественные налоги начислят только за 2016-2018 годы.

Делай как мы, делай лучше нас! Лучшие пермские дворы получили заслуженные награды.

Музыка сильных. В Чайковском состоится первый музыкальный трейл-забег Sound Track Trail.

Разделяй и оберегай! В Перми появилось мобильное приложение с картой пунктов сбора отходов.

Под надёжной защитой. На 700 малых реках Прикамья установят водоохранные зоны.

Наглядная статистика. Пермские школьники вошли в число победителей Международного конкурса статистических постеров.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! Читайте газету «Пятница» на сайте газетапятница.рф и группе во «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Поделиться