Контракт на строительство амфитеатра и кафе на набережной Камы достанется ООО «ТехДорГрупп»

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Администрация Перми подвела итоги аукциона на строительство зданий и сооружений в рамках реконструкции сквера на нижней части набережной Камы.

Единственным участником аукциона оказалось ООО «ТехДорГрупп». Заявку этой компании признали соответствующей требованиям аукционной документации, и сейчас с ней планируют заключить контракт по максимальной цене договора — 166,8 млн руб.

Подрядчику нужно построить на участке (от спуска от Кафедрального собора до границы земельного участка ОАО «Порт Пермь») лекционный зал (сентябрь — ноябрь 2019 года), амфитеатр (октябрь 2019 года — март 2020 года), панорамное кафе в прогулочной зоне (ноябрь 2019 года — май 2020 года), склад у администрации (май — июль 2020 года), спорт-кафе (март — сентябрь 2020 года) и хозяйственный склад (июль — октябрь 2020 года). Также победителю аукциона нужно построить подпорные стенки (сентябрь 2019 года — февраль 2020 года), большой и малый амфитеатры в спортзоне, лестницы, площадки (январь — сентябрь 2020 года) и выполнить каптаж родника (октябрь — ноябрь 2020 года). Все работы нужно выполнить до 30 ноября 2020 года.