Глава министерства по тарифам избавился от приставки «и. о.»

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Руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокарев избавился от приставки «и. о.». Об этом сообщается на сайте министерства.

Напомним, Андрей Кокарев возглавил ведомство в качестве исполняющего обязанности 11 января 2019 года.

Отметим, что в понедельник, 2 сентября, от приставки «и. о.» также избавилась глава минсельхоза Оксана Бреднева. Таким образом, на сегодняшний момент в статусе исполняющих обязанности министра в Прикамье работают только два чиновника: и. о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Павел Заргарян и и. о. министра ЖКХ и благоустройства Александр Шицын.