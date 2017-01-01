Ежегодно в учебных учреждениях Прикамья будет открываться тысяча дополнительных бюджетных мест

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Сегодня, 4 сентября, в рамках заседания правительства Пермского края были подведены предварительные итоги приёмной кампании в колледжах и техникумах региона. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В 2019 году на первый курс колледжей и техникумов поступили 13 тыс. ребят. Всего в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) Прикамья, подведомственных региональному министерству образования и науки, обучаются 46 тыс. человек. Наиболее востребованными в 2019 году стали IT-специальности: конкурс по ним составил 14 человек на место. Также в топе востребованных оказались специальности «Туризм» (12 чел. на место), «Дошкольное образование» (11 чел. на место), «Технология машиностроения» (9 чел. на место), «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» (8 чел. на место).

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, предпочтения абитуриентов совпадают с приоритетами развития экономики, в связи с чем было принято решение увеличить приём студентов на востребованные специальности. «Ежегодно мы будем принимать на эти специальности на 1 тыс. человек больше. Соответственно, через четыре года получим отдачу: увеличится выпуск специалистов по этим направлениям. Для этого предлагаю предусмотреть в проекте бюджета со следующего года увеличение расходов на 60 млн руб., дальше — на 120 млн, 180 млн, а на четвёртый год — на 240 млн руб. Это инвестиции в наших ребят, в наше будущее», — отметил губернатор, поручив отраслевым ведомствам проработать структуру контрольных цифр приёма по высшему и среднему образованию, ориентируясь на востребованность специальностей у абитуриентов и промышленников.

По данным краевого министерства образования и науки, в 2019 году самыми востребованными из учреждений СПО в Пермском крае стали Пермский строительный колледж (конкурс 7 чел. на место) и Пермский авиационный техникум (6,8 чел. на место).

«Структура бюджетных мест по направлениям подготовки постепенно меняется. В этом году уже 29% всех реализуемых специальностей — это направления, востребованные в нашей промышленности. Существенно увеличивается число бюджетных мест по направлению «Информатика и электроника» (с 15% в 2017 году до 19% в 2019-м); существенно увеличена возможность поступления на специальности, востребованные в высокотехнологичных производствах (топ-50). Открыто пять специальностей из этого списка, в том числе набрана группа по направлению «Аддитивные технологии»», — отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Было также отмечено, что у абитуриентов Прикамья остались невостребованными несколько специальностей, в которых заинтересован край. Это зоотехник, пекарь, технолог общественного питания, деревообработчик, закройщик. Губернатор поручил профильному министерству разобраться в этом вопросе, отметив, что при необходимости можно профинансировать улучшение качества преподавания по этим специальностям, а возможно, изменить место преподавания с учётом потребностей конкретных территорий.

Напомним, приём абитуриентов на первый курс в организации СПО продлится до 1 декабря при наличии свободных мест. На данный момент небольшое количество мест осталось в Чердынском филиале Соликамского автодорожно-промышленного колледжа, Гремячинском филиале Чусовского индустриального техникума, Еловском филиале Осинского колледжа образования и профессиональных технологий, Александровском филиале Кизеловского политехнического техникума и Большесосновском филиале Строгановского колледжа.