Законопроект об освобождении предпринимателей и НКО от платы за вывоз мусора должен быть готов до конца недели

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 4 сентября, на заседании правительства Пермского края губернатор Прикамья Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства Антону Удальёву до конца недели представить на подпись законопроект об освобождении индивидуальных предпринимателей (ИП) и некоммерческих организаций (НКО) от двойной платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Проговорили этот вопрос с Федеральной антимонопольной службой, прокуратурой, с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Поручаю профильному министерству провести круглый стол и уточнить юридические тонкости по документу. До конца недели этот законопроект необходимо внести в Законодательное собрание, чтобы поставить точку.

Действие закона будет распространяться с 1 января 2019 года.

Освобождение от двойной платы за вывоз отходов коснётся индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность по месту проживания и уже платят за вывоз отходов как собственники квартир, а также некоммерческих организаций, зарегистрированных в жилых помещениях многоквартирных домов. Сейчас в Пермском крае в жилых помещениях многоквартирных домов зарегистрировано около 50 тыс. ИП и порядка 4 тыс. НКО.

После вступления закона в силу региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» вернёт средства тем индивидуальным предпринимателям, которые имеют освобождение от двойной платы, но уже заключили договоры с оператором и оплачивают их.

В настоящее время проект закона проходит экспертизу прокуратуры и антимонопольной службы. В пятницу документ будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания Пермского края на заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края.

«В ближайшую пятницу обсудим изменения с общественностью и депутатами. К концу недели документ представим на подпись», — подтвердил заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв.