Бывший прокурор Пемского края признан виновным и освобождён от наказания

Твитнуть Поделиться Поделиться

Ленинский суд Перми признал экс-прокурора Пермского края и руководителя управления Ростехнадзора Александра Кондалова виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщают в суде.

По версии следствия, на посту главы Ростехнадзора чиновник утвердил свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов крупной нефтедобывающей компании, которые содержали ложные сведения. Ущерб бюджету составил порядка 100 млн руб.

После возбуждения уголовного дела Александр Кондалов уехал в Израиль. Суд над ним проходил заочно.

В результате суд принял решение приговорить Кондалова к штрафу в размере 80 тыс. руб. и освободить от наказания в связи с амнистией.

Александр Кондалов возглавлял управление Ростехнадзора с 2009 по 2017 год. До этого десять лет он занимал должность прокурора сначала Пермской области, а затем и Пермского края.