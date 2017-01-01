АО «ПЗСП» примет участие в ярмарке недвижимости
Ярмарка недвижимости пройдёт 5 сентября с 12:00 до 20:00 по адресу ул. Ленина, 72а, в офисе «Строгановский» банка «Клюква». В ней примут участие крупнейшие застройщики Перми, в том числе и АО «ПЗСП», сообщает пресс-служба компании.
В рамках мероприятия пермяки смогут узнать об объектах недвижимости, реализуемых ПЗСП, среди которых каждый сможет выбрать подходящий вариант и сразу на месте забронировать его, а также оформить заявку на ипотечное кредитование. Помощь в выборе окажут компетентные специалисты компании.
Кстати, для всех гостей банк «Клюква»* подготовил полезные лекции от ведущих экспертов рынка недвижимости о введении эскроу-счетов, приобретении квартир в столичных городах, о выборе квартиры с отделкой.
Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».
* — ПАО АКБ «Урал ФД»
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