За четыре года пентхаусы в Перми подорожали в среднем на 266 тыс. руб.

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Аналитики портала «Авито Недвижимость» проанализировали, сколько однокомнатных квартир нужно продать в Перми, чтобы купить пентхаус в этом же городе, и проследили динамику показателя с 2015 года.

За это время пентхаусы в Перми подорожали на 2%, и их средняя стоимость составляет 9,26 млн руб. (была 9 млн руб.). Сегодня на эту сумму можно приобрести четыре однокомнатные квартиры, а в 2015 году пентхаус был равноценен пяти «однушкам».



Самые дорогие пентахаусы традиционно в Москве, со средней стоимостью 53 млн руб. На эту сумму в Москве можно приобрести семь однокомнатных квартир.



Самые доступные пентхаусы (среди 23 исследованных городов) — в Омске. Их средняя цена — 3,8 млн руб., и за эти деньги там можно купить две однокомнатные квартиры. Авторы исследования подчёркивают, что за эту сумму в Москве можно купить «однушку-студию» в отдалённом районе.