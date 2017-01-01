Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает поддерживать учебные учреждения Березников

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Фото предоставлено пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Депутаты-сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняли участие в торжественных линейках, которые состоялись в начале учебного года, и поздравили школьников и студентов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Венера Мухатаева, депутат Березниковской городской думы по округу №12, приветствовала первоклассников школы №24. Юлия Кусова, депутат по округу №7, пожелала отличных оценок ученикам школы №12. Владимир Иопа, депутат по округу №22, поздравил учащихся школы №15. Наталья Протасова, депутат по округу №10, вручила сертификат на покупку канцелярских принадлежностей педагогическому коллективу детского сада №44.

Торжественные линейки прошли и в учебных заведениях-партнёрах филиала «Азот». В День знаний студентам второго и третьего курсов Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) и Березниковского политехнического техникума (БПТ) были вручены именные стипендиальные сертификаты.

Фото предоставлено пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Напомним, с 2011 года на предприятии внедрена программа «Молодые специалисты», направленная на привлечение квалифицированных кадров. Филиал оказывает учебным заведениям спонсорскую помощь и предоставляет студентам возможность пройти производственную практику в подразделениях предприятия.

Ольга Евтина, председатель постоянной комиссии Березниковской городской думы по социальному развитию, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— На протяжении многих лет мы эффективно взаимодействуем с учебными заведениями города. У студентов есть возможность не только проходить практику на таком крупном химическом предприятии, как филиал «Азот», но и получать ежемесячную финансовую поддержку от завода. По итогам сессии мы совместно с преподавателями определяем самых способных, активных и талантливых учащихся, которым затем на протяжении полугода выплачиваем стипендию в размере 3500 руб. в месяц. Мы желаем студентам успехов в учёбе, научно-исследовательской работе и яркой общественной жизни.

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