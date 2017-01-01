Начался ремонт бульвара у танка на Сибирской

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Фото: Instagram

На этой неделе начался капитальный ремонт бульвара Советской Армии на ул. Сибирской. Как написал на своей странице в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов, ремонт разбит на несколько этапов, первый этап — площадь у танка.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Будут восстановлены оба фонтана, отремонтированы пешеходные дорожки, заменены светильники, установлены новые скамейки и урны. Особое внимание будет уделено подсветке вокруг зоны мемориала «Уральскому добровольческому танковому корпусу». Площадь у танка планируем отремонтировать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участок от ул. Революции до ул. Швецова — к сентябрю следующего года.

Реконструкция бульвара Советской Армии

Фото: Instagram

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, в сквере будет предусмотрена подсветка вокруг зоны мемориала. Площадь озеленения бульвара составит 9 тыс. кв. м. На протяжении всего бульвара планируется высадить порядка 60 новых деревьев и около 80 кустарников и многолетних растений. Также будут установлены скамейки и урны.