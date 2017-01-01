Власти Прикамья арендуют два самолёта и вертолёт для тушения лесных пожаров

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Пожарный вертолёт Ка-32

Фото: Википедия

Сегодня, 4 сентября, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило по заказу СГБУ «Пермский лесопожарный центр» аукцион на выполнение авиационных работ по охране лесов от пожаров в 2020—2021 годах.

Начальная цена контракта составляет 45,1 млн руб. Предоставление услуг осуществляется в два этапа: 1) с 10 мая 2020 года по 15 сентября 2020 года; 2) с 10 мая 2021 года по 15 сентября 2021 года. Подрядчик должен предоставить в аренду два самолёта и один вертолёт с экипажем для базирования в посёлке Гайны, в Ныробе и Соликамске. Воздушные судна (ВС) с экипажем должны проводить авиационное патрулирование лесов по согласованным маршрутам, выполнять внетрассовые полёты, проводить высадку групп парашютно-десантной пожарной службы в районе пожара, выполнять посадку на площадки, подобранные с воздуха, и летать на предельно малых высотах. Оказание услуг выполняется лётным составом, имеющим специальную подготовку и получившим соответствующие допуски для их проведения.

Исполнитель контракта обеспечивает постоянную готовность экипажей ВС в режиме ожидания ежедневно в течение восьми часов в периоды средней, высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу. В случае возникновения чрезвычайной ситуации исполнитель обязан обеспечить вылет воздушного судна в течение одного часа после получения заявки от ответственных представителей заказчика.

Подрядчик должен обеспечивать неснижаемый запас топлива, предоставлять представителю СГБУ «Пермский лесопожарный центр» рабочее место в кабине экипажа, а в случае неисправности ВС произвести замену однотипным ВС в тот же день без дополнительных доплат. Исполнитель вправе привлечь к оказанию услуг соисполнителей. Причём исполнитель несёт ответственность за действия соисполнителей, как за свои собственные.

Если экипаж получит запрет на вылет местных авиационных властей, диспетчерских служб или командир воздушного судна примет решение о невозможности полёта по метеорологическим условиям или техническим причинам, командир ВС должен сообщить представителю заказчика о причинах отказа и вероятных сроках вылета. Если отказ от вылета не связан с техническим состоянием ВС, исполнитель контракта ответственности перед заказчиком за задержку не несёт.

Заявки принимаются до 13 сентября. Аукцион планируется провести 17 сентября.

Напомним, по данным минприроды края, в Пермском крае с начала пожароопасного сезона зафиксирован 21 лесной пожар на площади 72,87 га. При этом каждый из них был ликвидирован в течение суток.

Также отметим, что после ситуаций с лесными пожарами в Сибири Правительство РФ скорректировало бюджет и пообещало выделить регионам в 2020 и 2021 годах 1,2 млрд руб. на покупку техники для тушения лесных пожаров. В Прикамье на эти цели направят 39,1 млн руб.

На выделенные средства краевое минприроды планирует закупить пять лесопожарных гусеничных тракторов для лесхозов и Пермского лесопожарного центра. При помощи лесопожарного трактора, который оснащён лебёдкой, возможно разбирать завалы упавших деревьев. Также трактор оснащён баком для воды, насосом и оборудованием для подачи воды.