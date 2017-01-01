Назначен первый замруководителя краевого ГУФСИН

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Андрей Волотовский

Вчера, 3 сентября, личному составу ГУФСИН России по Пермскому краю в качестве первого замначальника управления был представлен полковник внутренней службы Андрей Волотовский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Волотовский возглавлял больницу ФКЛПУ СТБ-3 ГУФСИН России по Челябинской области. Новый заместитель родился в 1973 году в Кустанайской области, в 2001 году окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе с 2002 года. Проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области.

Напомним, что у ГУФСИН по Пермскому краю нет полноценного руководителя: управление возглавляет врио начальника Сергей Носов.