С лета средняя зарплата в Перми выросла на 13%

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Фото: Константин Долгановский

По данным рекрутингового агентства зарплата.ру, средняя зарплата в Перми в начале сентября относительно лета выросла на 13% и составила 35,1 тыс. руб. (была 30,3 тыс. руб.).

Самой доходной с точки зрения зарплат стала сфера транспорта и автобизнеса, где средняя ежемесячная зарплата составила 49,8 тыс. руб. Далее идут сфера строительства и недвижимости (45,1) и топливно-энергетический комплекс (40,6).

Самыми низкооплачиваемыми стали сфера услуг (17,9), туризм и гостиничный бизнес (22,7) и общепит (22,8).