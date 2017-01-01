Министр сельского хозяйства избавилась от приставки и. о.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Оксана Бреднева обрела статус министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минсельхоза, это произошло 2 сентября.

Пост министра сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева заняла в начале июня.

Максим Решетников представил её на заседании правительства региона и рассказал о первоочередных задачах нового министра на новом для неё посту. Оксана Бреднева сменила на этой должности Александра Козюкова, который также в начале июня возглавил теруправление Россельхознадзора.



У Оксаны Бредневой значительный опыт работы в бизнесе. В разное время она была генеральным директором ОАО «Камтэкс-Химпром», президентом ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», возглавляла ООО «Колбасовъ» и ООО УК «Гипсополимер». С декабря 2017-го по июнь 2019 года возглавляла ООО «Тортолино».